Генштаб ЗСУ: на фронті за минулу добу відбулося 173 боєзіткнення

На фронті протягом минулої доби відбулося 173 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 62 авіаційних ударів, скинувши при цьому 145 керованих бомб. Крім цього, здійснив 3674 обстріли, з них 53 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3470 дронів-камікадзе.

Найінтенсивніші бої продовжуються на Покровському напрямку – тут відбулося 59 бойових зіткнень у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Філія, Дачне та у бік Новопавлівки.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 23 атаки в районах семи населених пунктів, а на Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 19 спроб агеросора прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Зелений Гай, Привільне, Соснівка, Січневе, Степове, Рибне та Красногірське.

Російські війська продовжують свої атаки на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. А на Північно-Слобожанському і Курському, Придніпровському напрямках було по одному боєзіткненню.



Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив 19 листопада, що Сили оборони продовжують виконувати завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. На Покровському напрямку, за його словами, «зберігається висока активність противника, протистояти якій допомагає чітка взаємодія та злагодженість дій наших підрозділів».

Як зазначав 14 листопада проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, важливий вузол української оборони на Донеччині – Покровськ – опинився на межі захоплення після того, як військам армії РФ вдалося прорватися до міста.