ЗСУ зачистили велике село в Дніпропетровській області: деталі

Сили оборони зачистили велике село Іванівка в Дніпропетровській області – про це 30 листопада повідомив проєкт DeepState.

За словами аналітиків, операцію провела 37-ма окрема бригада морської піхоти ЗСУ, а під час пошуково-ударних дій було знищено 53 російських солдати, 13 взято в полон.

Іванівка лежить на стику двох напрямків, який у своїх звітах використовує український Генштаб – Покровського та Олександрівського. Обидва – в лідерах за кількістю штурмів.

Наприклад, вранці 1 грудня відомство повідомило про 66 атак на Покровському та 21 – на Олександрівському фронтах.

На цьому тлі президент Володимир Зеленський після зустрічі з главою Міноборони Денисом Шмигалем 29 листопада заявив, що «вже час змінювати базові документи з оборони України, зокрема план оборони нашої держави». За його словами, перебіг боїв показав, що має стати оновленими пріоритетами.

За підрахунками DeepState, у листопаді армія РФ окупувала 505 квадратних кілометрів території України – майже вдвічі більше, ніж у жовтні та вересні (в ті місяці площа захоплених агресором територій була однакова, по 267 квадратних кілометрів). Аналітики зазначили, що найбільше противник просунувся у районі Гуляйполя Запорізької області.

