Генштаб ЗСУ: з початку доби на фронті було 138 боєзіткнень, майже третина – на Покровському напрямку

З початку доби на фронті було 138 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, найбільше російських атак було на Покровському напрямку, де противник 43 рази атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Нове Шахове, Дорожнє, Никанорівка, Білицьке, Шахове, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Рівне, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне, Філія та у напрямку населеного пункту Гришине. Дотепер бої тривають у десяти локаціях.

У Генштабі додають, що Сили оборони ефективно проводять контрдиверсійні заходи в районі населеного пункту Покровськ, втрати противника уточнюються.

Крім того, російські загарбники на Лиманському напрямку атакували 16 разів, на Олександрівському – 14. На Костянтинівському напрямку Сили оборони вже відбили 15 російських атак, ще три атаки тривають.



Противник продовжує атакувати на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Краматорському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках.

На Оріхівському напрямку з початку доби війська РФ не проводили наступальних дій.

Просочування російських військових у Покровськ триває. DeepState на своїй мапі фіксує збільшення «червоної зони», проте Сили оборони продовжують утримувати місто і навіть відновлювати контроль над деякими ділянками.

За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW) на основі геолокації даних об’єктивного контролю, під контролем армії РФ перебуває 46% міста.

27 листопада головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про блокування спроб Росії штурмувати Покровськ і Мирноград малими піхотними групами. За його словами, з цією метою і для відновлення втрачених позицій визначені підрозділи Сил оборони проводять «активні дії». За даними Сирського, протягом останнього тижня безпосередньо в Покровську здійснено «пошук і знищення противника» на території близько 11,5 квадратних метрів.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



