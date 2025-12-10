Генштаб ЗСУ: на фронті від початку доби відбулося 200 боєзіткнень

На фронті від початку доби відбулося 200 бойових зіткнень, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

Найбільше російських атак було Покровському напрямку, де російські загарбники 36 разів атакували у районах населених пунктів Никанорівка, Разіне, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та у бік Софіївки, Кучерового Яру, Нового Шахового, Нового Донбасу, Іванівки, Родинського, Сухецького, Червоного Лиману, Мирнограду, Покровська, Гришиного, Молодецького, Новопавлівки, Філії.

За попередніми даними Генштабу, на цій ділянці фронту українські воїни знищили два автомобілі, три бойові броньовані машини, два мотоцикли, 4 квадроцикли, 11 безпілотних літальних апаратів, одиницю спеціальної техніки, також пошкодили три одиниці автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки, гармату.

Читайте також: Українські війська відбивають російський механізований штурм Покровська – 7-й корпус ДШВ

На Лиманському та Костянтинівському напрямках Сили оборони відбили по 23 штурмові дії.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 20 російських атак.

Також російські війська продовжують свої атаки різної інтенсивності на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Гуляйпільському Оріхівському та Придніпровському напрямках.



На Краматорському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.

Читайте також: Задля збереження життя та покращення логістики – у ДШВ підтвердили вихід Сил оборони з двох сіл біля Мирнограду

Напередодні головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що оборона Покровська продовжується, українські війська контролюють на півночі міста майже 13 кв. кілометрів, а Мирноград – не в оточенні.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



