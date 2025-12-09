Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку війська РФ атакували 42 рази, в п’яти локаціях бої досі тривають

На фронті від початку цієї доби відбулося 164 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку – тут від початку цієї доби противник 42 рази атакував у районах населених пунктів Шахове, Іванівка, Червоний Лиман, Мирноград, Гришине, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопідгороднього й Новопавлівки. Українські захисники стримують натиск противника, в п’яти локаціях бої досі тривають.

Також інтенсивні бої тривали на Костянтинівському напрямку – 18 боєзіткнень поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру та у бік Софіївки. Два боєзіткнення досі тривають.

По 13 атак сили РФ здійснили на Лиманському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

Російські війська продовжують свої атаки на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Краматорському та Придніпровському напрямках.

На Оріхівському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.

1 грудня Міноборони РФ на своїх ресурсах заявило про нібито захоплення Покровська. Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) зібрав заяви та дані, що спростовують окупацію міста.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.



