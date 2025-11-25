У Галущенка приховували роботу Рувіна у Мін’юсті – «Схеми»

Колишній міністр юстиції Герман Галущенко призначив колишнього директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександра Рувіна своїм радником одразу після того, як у липні 2025-го року обійняв посаду міністра юстиції. Але за тиждень після наказу, через розголос про можливу роботу Рувіна у Мін’юсті, Галущенко скасував це призначення. Про це свідчать копії наказів за його підписом, які проєкт Радіо Свобода «Схеми» отримав від міністерства у відповідь на запит вже після звільнення Галущенка з посади міністра.

Хоча раніше у відомстві на запит журналістів відповідали, що ексдиректор КНДІСЕ Олександр Рувін ніяких посад у Мін’юсті «не обіймав». Водночас, за даними «Схем», і після скасування призначення він продовжував регулярно їздити до Мін’юсту і брати участь у зустрічах, в тому числі, з самим міністром. ЗМІ повідомляли про те, що за часи керівництва Рувіним КНДІСЕ у резонансних справах були спірні експертні висновки.

У відповідь на запит журналістів у Міністерстві юстиції надали копії двох наказів за підписом на той момент очільника відомства Германа Галущенка.

Першим документом Галущенко призначив Олександра Рувіна своїм радником на громадських засадах. Зазначена підстава – власна заява ексдиректора КНДІСЕ. Документ датований 28 липня 2025 року. Призначення Рувіна відбулось на другий тиждень після приходу Галущенка до Мін’юсту.

Другим документом, який отримали «Схеми», Галущенко скасував наказ про призначення Рувіна «як нереалізований». Це сталось 2 серпня 2025 року і збіглось у часі із розголосом про ймовірну роботу Рувіна на Галущенка.

1 серпня 2025 року народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк написав , що колишній директор КНДІСЕ став радником Галущенка. Нардеп зазначив, що Рувін начебто отримав кабінет керівника апарату поруч з міністром, а до Мін’юсту регулярно приїжджав на власному Toyota Land Cruiser з охороною.

«За свідченнями моїх джерел, він (Рувін - ред.) якраз і відповідає за всі кадрові призначення щодо всіх очільників інститутів експертизи в країні», – зазначив тоді нардеп.

Після цього «Схеми» двічі звертались із запитом до Мін’юсту з проханням повідомити, чи обіймав Олександр Рувін будь-яку посаду у відомстві і з якими саме функціональними обов’язками із зазначенням конкретного періоду і без.

Спочатку у відомстві відповідали, що «Рувін Олександр Григорович будь-яку посаду в міністерстві юстиції України або в установах, що перебувають у сфері управління Мін’юсту, у штаті або на громадських засадах у період з 01 червня по 27 серпня 2025 року не обіймав». Водночас документи, надані журналістам Мін’юстом вже після звільнення Галущенка, свідчать про зворотнє.

Як повідомило журналістом джерело із доступом до таких даних, Олександр Рувін перебував у будівлі відомства регулярно – і до свого призначення, і після скасування наказу. Машина Рувіна на номерах прикриття безперешкодно заїжджала на територію міністерства, а сам він мав картку пропуску до будівлі, але не персоніфіковану, без ідентифікації його даних. Олександр Рувін також брав участь у зустрічах там, в тому числі, з самим міністром.

На уточнення щодо візитів до Мінʼюсту, у відомстві відповіли, що «інформація про відвідування приміщень апарату міністерства юстиції України Олександром Рувіним відсутня».

«Схеми» звернулись за коментарем до Олександра Рувіна, він не відповів. Звʼязатись з Германом Галущенком поки не вдалось.

19 листопада Верховна Рада підтримала постанову про звільнення Германа Галущенка, який фігурує у справі про корупційні схеми в енергетиці, з посади міністра юстиції України. Сам посадовець зазначав перед тим, що за посаду «не тримається», але водночас має намір «захищати себе в юридичній площині й доводити свою позицію».

Олександр Рувін – багаторічний керівник Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. 31 грудня 2024 року завершився термін його контракту з КНДІСЕ, завдяки якому він очолював установу з 2011 року.

Наприкінці 2024 року Міністерство юстиції відповіло на запитання журналістів «Схем», що може не продовжити контракт з Рувіним, якщо підтвердяться дані про його друге громадянство.

Як тоді з’ясували журналісти, перед оформленням допуску до держтаємниці в СБУ Олександр Рувін в анкеті на запитання про інше громадянство зазначив: «Перебуваю у громадянстві Держави Ізраїль». У цій же анкеті Рувін зазначав, що ізраїльське громадянство має його дружина, діти та батьки.

Сам Рувін на запитання «Схем» про іноземне громадянство спочатку заявив, що «його давно вже немає», а потім додав, що в нього «його і не особливо було», назвавши це посвідкою на постійне проживання.

Згодом стало відомо, що Олександр Рувін з 10 січня 2025 року працює у Державному бюро розслідувань на посаді радника Патронатної служби – за контрактом, строком на 12 місяців. У бюро наголосили, що відповідно до українського законодавства призначення радників Патронатної служби не вимагає проведення спеціальної перевірки кандидатів.

У 2016 році журналісти «Схем» зафіксували зустрічі Олександра Рувіна з впливовими особами, серед яких були представники оточення тодішнього президента України Петра Порошенка та судді, що могло свідчити про конфлікт інтересів. У 2018 році НАБУ розпочало розслідування щодо Рувіна, але через два тижні справу передали Нацполіції, яка закрила її у 2019 році: незаконне збагачення виключили через зміну законодавства, а недостовірне декларування – через відсутність складу злочину.