Стефанішина: до Сенату США внесли законопроєкт, який передбачає санкції за нафту з Росії

Посолка України у США Ольга Стефанішина заявила, що група сенаторів внесла до Сенату двопартійний законопроєкт «Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025», який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії.



За її словами, автори законопроєкту наголосили, що купівля російської нафти фінансує війну проти України, а будь-які країни, компанії чи фінансові посередники, які сприяють такій торгівлі, мають розуміти наслідки, зокрема ризик втрати доступу до фінансової системи США.

«Законопроєкт створює правову основу для посилення санкційного тиску на нафтові доходи РФ. У разі ухвалення президент США буде зобов’язаний протягом 90 днів застосувати санкції до осіб, які залучені до імпорту російської нафти», – написала вона на своїй сторінці у фейсбуці.

Посолка додала, що ця законодавча ініціатива «вкотре свідчить про потужну двопартійну підтримку щодо подальшого економічного тиску на агресора».

22 жовтня Мінфін США запровадив санкції проти найбільших російських нафтових компаній – «Роснефть» і «Лукойл». Президент США Дональд Трамп висловлював надію, що запроваджені санкції проти російських нафтових компаній вплинуть на закінчення війни Росії проти України.

Після цього держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Вашингтон вичерпує можливості введення нових санкцій проти російської економіки.

У травні сенатор-демократ Річард Блюменталь і сенатро-республіканець Ліндсі Ґрем заявили, що Сенат США може розпочати розгляд законопроєкту про санкції, який передбачає, зокрема, запровадження 500-відсоткових мит на імпорт із країн, які купують російську нафту, газ, уран і нафтопродукти.

Україна неодноразово закликала Захід посилити санкції проти Росії, звинувачуючи Москву в затягуванні переговорів про припинення війни.



