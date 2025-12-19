Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Атака РФ на Одесу: влада повідомляє про пошкодження об’єкта критичної інфраструктури, є постраждала

Внаслідок чергової атаки РФ на Одесу пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, через що частина району міста залишилась без електрики, води та тепла. Постраждала одна людина
Внаслідок чергової атаки РФ на Одесу пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, через що частина району міста залишилась без електрики, води та тепла. Постраждала одна людина

Через російську атаку частина одного з районів Одеси тимчасово залишилась без електро-, водо- та теплопостачання. повідомив вночі голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його даними, внаслідок чергової таки РФ було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, також ударною хвилею зазнало пошкоджень житло одеситів.

«Частина одного з густонаселених районів міста тимчасово залишилась без електро-, водо- та теплопостачання. Фахівці вже працюють над відновленням. На цей момент маємо інформацію про одну постраждалу середнього ступеня важкості. Вона доставлена до медичного закладу, де їй надається уся необхідна допомога», – написав він у телеграмі.

Пізно ввечері 18 грудня голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що було зафіксовано влучання ударних БпЛА в житлову забудову в Одесі – один з дронів влучив у балкон 22-го поверху багатоповерхового будинку у житловому комплексі, також було влучання у інший житловий будинок.

Читайте також: ОВА: в Одесі мешканці будинків без світла перекривали дороги. Влада закликала «зберігати витримку»

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG