Атака РФ на Одесу: влада повідомляє про пошкодження об’єкта критичної інфраструктури, є постраждала

Через російську атаку частина одного з районів Одеси тимчасово залишилась без електро-, водо- та теплопостачання. повідомив вночі голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його даними, внаслідок чергової таки РФ було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, також ударною хвилею зазнало пошкоджень житло одеситів.



«Частина одного з густонаселених районів міста тимчасово залишилась без електро-, водо- та теплопостачання. Фахівці вже працюють над відновленням. На цей момент маємо інформацію про одну постраждалу середнього ступеня важкості. Вона доставлена до медичного закладу, де їй надається уся необхідна допомога», – написав він у телеграмі.

Пізно ввечері 18 грудня голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що було зафіксовано влучання ударних БпЛА в житлову забудову в Одесі – один з дронів влучив у балкон 22-го поверху багатоповерхового будинку у житловому комплексі, також було влучання у інший житловий будинок.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.