ВАЖЛИВО
Донбас

Сили оборони пішли в контрнаступ у Покровську?

Український військовослужбовець проходить повз будівлю, пошкоджену російськими військовими ударами, в місті Покровськ Донецької області
Український військовослужбовець проходить повз будівлю, пошкоджену російськими військовими ударами, в місті Покровськ Донецької області

Бійці «Спецпідрозділу Тимура» пробили наземний коридор та приєднались до спецпризначенців ГУР, які раніше висадилися в районі Покровська, повідомило вранці 4 листопада ГУР Міноборони України. За даними відомства, операція триває в «одному з важливих з точки зору фронтової логістики районів міста Покровськ Донецької області». Можливо, мова йде про район поблизу міста Родинське на північ від Покровська, поруч з яким проходить траса, що живить український гарнізон в Покровсько-Мирноградській агломерації.

Напередодні у 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ, який тримає оборону в місті, повідомляли, що українські військові змогли зупинити розширення присутності російських солдатів на півночі Покровська і не допустити перерізання армією РФ дороги, яка з'єднує Покровськ і Родинське.

Проект DeepState 4 листопада написав про чергове просування агресора в Покровську і на схід від Мирнограда. Зросла і «сіра зона», яка тепер охоплює майже весь Покровськ. Генштаб повідомив вранці 4 листопада про 55 штурмів російської армії на цьому напрямку – це приблизно третина від загальної кількості боїв на всіх фронтах.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

