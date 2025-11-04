Командування повідомляє про 163 боєзіткнення за добу, більшість – на трьох напрямках

Протягом попередньої доби Генеральний штаб Збройних сил України зафіксував на фронті 163 бойових зіткнення, йдеться в ранковому зведенні 4 листопада.

Одне з них мало місце на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, шість – на Південно-Слобожанському.

На Куп’янському напрямку відбулося 14 бойових зіткнень – Сили оборони зупинили російські штурмові дії в районі населеного пункту Петропавлівка та в напрямку Піщаного, Новоосинового й Курилівки.

На Лиманському напрямку російські загарбники атакували 11 разів, намагаючись вклинитися в оборону в районах Мирного, Новоселівки, в бік Дробишевого, Ставків, Коров’його Яру. Ще сім наступальних дій зафіксовані на Слов’янському напрямку.





На Костянтинівському напрямку армія РФ здійснила 17 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Софіївка, Іванопілля, Щербинівка, Русин Яр. Один бій, зазначає штаб, досі триває.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Іванівка, Никанорівка, Новоекономічне, Федорівка, Нове Шахове, Мирноград, Родинське, Разіне, Червоний Лиман, Новопавлівка, Сухий Яр, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне», – йдеться в зведенні.

Російські війська 19 разів атакували на Олександрівському напрямку в районах Січневого, Вороного, Степового, Олексіївки, Вербового, Нововасилівського, Павлівки, Цегельного, Успенівки та Красногірського.

ЗСУ зупинили сім російських спроб просунутися вперед на Гуляйпільському напрямку, дві – на Оріхівському і ще два штурми на Придніпровському.

Читайте також: «Зараз дуже складно». Полювання на російські дрони та загроза майбутнього – робота 5-ї штурмової

Як повідомляє Інститут дослідження війни, російські війська продовжують просування на Покровському напрямку й діють «із дедалі більшим комфортом» всередині самого міста. Водночас українські війська продовжують оборонні зусилля та контратаки на Покровському напрямку, а також звільнили значну частину території, куди проникли війська РФ, на Добропільському напрямку.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив 3 листопада, що українські військові збільшують тиск на Добропільському виступі. За його словами, це змушує армію РФ розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська.

На Покровський напрямок припадає близько третини від усіх бойових дій на фронті, а також 50% від усіх застосувань російськими військами керованих авіабомб, повідомив президент Володимир Зеленський.



