Генштаб ЗСУ: втрати Росії на війні перевищили 1,145 мільйона військових

Військові 148-ї артилерійської бригади «Житомир» ведуть вогонь по російських військах у районіх Костянтинівки, Донеччина, жовтень 2025 року
Військові 148-ї артилерійської бригади «Житомир» ведуть вогонь по російських військах у районіх Костянтинівки, Донеччина, жовтень 2025 року

Російська армія втратила близько 840 людей особового складу протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 4 листопада.

Командування оцінює загальні втрати Росії в близько 1 145 670 військових.

Штаб також оновини дані про втрати російської техніки:

  • 11 326 танків (+5 за добу)
  • 23 532 бойові броньовані машини (+1)
  • 34 249 артилерійських систем (+42)
  • 1 535 реактивних систем залпового вогню (+1)
  • 1 235 засобів протиповітряної оборони
  • 428 літаків
  • 346 гелікоптерів
  • 77 860 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+425)
  • 3 918 крилатих ракет
  • 28 кораблів і катерів
  • 1 підводний човен
  • 66 504 автомобілі і автоцистерни (+93)
  • 3 990 одиниць спеціальної техніки (+1)

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.


