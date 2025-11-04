Генштаб ЗСУ: втрати Росії на війні перевищили 1,145 мільйона військових

Російська армія втратила близько 840 людей особового складу протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 4 листопада.
Командування оцінює загальні втрати Росії в близько 1 145 670 військових.
Штаб також оновини дані про втрати російської техніки:
- 11 326 танків (+5 за добу)
- 23 532 бойові броньовані машини (+1)
- 34 249 артилерійських систем (+42)
- 1 535 реактивних систем залпового вогню (+1)
- 1 235 засобів протиповітряної оборони
- 428 літаків
- 346 гелікоптерів
- 77 860 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+425)
- 3 918 крилатих ракет
- 28 кораблів і катерів
- 1 підводний човен
- 66 504 автомобілі і автоцистерни (+93)
- 3 990 одиниць спеціальної техніки (+1)
Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.
Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.
1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.
