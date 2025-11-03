У ГУР заявили про знищення об’єктів ППО Росії в окупованому Криму

Головне управління розвідки Міноборони України заявляє про знищення «дороговартісних об’єктів» російської системи протиповітряної оборони в окупованому Криму в ніч проти 2 листопада.

За повідомленням, операцію провели представники Департаменту активних дій ГУР.

«У результаті удару по ворожому пункту управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 «Тріумф», який перебував на бойовій позиції, знищено російську багатофункціональну РЛС 92Н6Е й обладнання системи автономного енергозабезпечення пункту управління С-400. Також фахівці ГУР успішно уразили аеродромний оглядовий радіолокатор «АОРЛ-1АС» і РЛС П-18 «Терек» російської окупаційної армії», – зазначили у ГУР.

Про те, де розташовувалися згадані об’єкти, в ГУР не уточнили. Російська сторона про ці удари і про ймовірну втрату об’єктів ППО не повідомляла.

Редакція поки що не може перевірити наведену інформацію з незалежних джерел.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.