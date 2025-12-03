На фронті за минулу добу відбулося понад 200 боїв – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 2 грудня на фронті зафіксовано 201 боєзіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Вчора противник завдав одного ракетного та 52 авіаційні удари, застосував одну ракету й скинув 153 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3787 обстрілів, зокрема 50 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4406 дронів-камікадзе… За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника», – йдеться в ранковому зведенні.

Понад чверть боїв відбулася на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки», – вказано в повідомленні.

Активні бойові дії точилися також на інших напрямках на Донеччині.

«На Лиманському напрямку ворог атакував 31 раз, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Греківка, Новомихайлівка, Середнє, Карпівка, Шандриголове, Колодязі, Мирне, Зарічне та у бік Степового.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 27 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Яблунівка та Русин Яр.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 18 атак в районах населених пунктів Ялта, Товсте, Зелений Гай, Олександроград, Соснівка, Вербове, Красногірське та Привільне», – інформують у Генштабі.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках.

1 грудня в Кремлі заявили, що російський лідер Володимир Путін увечері 30 листопада відвідав один із пунктів управління об’єднаного угруповання військ РФ, яке воює в Україні, де російське командування йому нібито доповіло про захоплення міст Покровська і Вовчанська.

Влада України ці повідомлення заперечує. Президент України Володимир Зеленський увечері 1 грудня, спілкуючись у Парижі з президентом Франції Емманюелем Макроном, наголосив, що всі ці міста залишаються під контролем України. Однак він визнав, що ситуація в Покровську й інших напрямках «залишається складною».

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.