Генштаб: на фронті за добу було 177 бойових зіткнень

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку, повідомив у ранковому зведенні 10 грудня Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Іванівка, Червоний Лиман, Мирноград, Гришине, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопідгороднього й Новопавлівки», – йдеться в повідомленні.

За даними командування, 22 російські атаки зафіксували на Костянтинівському напрямку, 17 – на Олександрівському, 16 – на Лиманському, 14 – на Гуляйпільському.

Бойові дії також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Краматорському, Придніпровському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський напередодні заявив, що оборона Покровська продовжується, українські війська контролюють частину міста, а Мирноград – не в оточенні.

1 грудня Міноборони РФ на своїх ресурсах заявило про нібито захоплення Покровська. Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) зібрав заяви та дані, що спростовують окупацію міста.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.

Сирський 9 грудня також повідомив, що зараз лінія фронту становить 1218 кілометрів, за місяць вона зменшилася на 35 кілометрів. За словами головнокомандувача ЗСУ, темпи просування противника на деяких ділянках становлять 1,5-4,5 км на місяць, зокрема, на Покровському напрямку – 1,5 км на місяць. При щоденних втратах у кількості понад тисяча російських військових таке просування є нікчемним, вважає Сирський.