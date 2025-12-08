«Покинуті люди, собаки, коти» у Межовій, куди наблизився фронт 

Російські військові продовжують наступ. Лінія фронту зсувається дедалі ближче до Дніпропетровської області.

Селище Межова рік тому було глибоким тилом на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Тепер воно перетворилося на небезпечну зону.

Межівська селищна територіальна громада повідомила 2 грудня про початок обов’язкової евакуації всього населення через ускладнення безпекової ситуації, яка має завершитися до 20 грудня 2025 року.

У Межовій побували журналісти телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время», створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії.

Ще влітку у Межовій можна було споглядати активну торгівлю, багато людей та автомобілів на вулицях. Тоді мало хто припускав, що через російські авіаудари ситуація настільки швидко погіршиться. Зараз центр Межової спорожнів.

Вони просто хочуть нас знищити

«Я не знаю, який у цьому сенс. Вони просто хочуть нас знищити», – каже редактор місцевого видання «Межівський меридіан» Євген Хрипун.

Євген довгі роки висвітлює життя рідної громади: «Якщо ти тут народився і виріс, земляки можуть зрозуміти, наскільки це боляче. Багато тут магазинів було, багато торговельних точок, цілий торговельний комплекс. Сюди прилетіли кілька КАБів».

Минулої зими Межова приймала біженців із Покровська та сіл Донецької області. Сюди щодня ходила електричка. «Більше ніж пів року тому ми втекли. Одразу в Новопавлівку, а потім уже в Межову. А тепер тут така ситуація, що хтозна, що далі робити», – говорить Віктор, переселенець із селища Удачне Донецької області.

У пункті незламності люди заряджають телефони та ліхтарики. У селищі здебільшого залишилися жителі похилого віку.

«Люди покинуті, собаки покинуті, коти покинуті. Їх треба підтримувати. Тому що ми ще живі», – розповідає місцева жителька.

«Тут картоплю викопали, у погребі щось є, господарство є. Сидимо поки що. Звісно, якщо буде страшніше, то доведеться виїжджати», – каже ще одна місцева жителька Людмила.

Напередодні ЗСУ заявили про звільнення Іванівки – села на південь від Межової. Це трохи надихнуло жителів. Але ненадовго. Пізніше черговий авіаудар пошкодив місцеву школу і знову перебив проводи та труби.

«Територія постійно обстрілюється. Відновлювати енергосистеми все складніше і складніше. Ми їх відновлюємо, а вони руйнують. Звісно, буде дуже складно пройти зимовий період. Хто готувався, той пройде. Хто не готувався – краще виїхати», – зазначає голова Межівської громади Володимир Зражевський.

Коли журналісти мережі «Настоящее время» готували цей матеріал, місцева влада оголосила обов'язкову евакуацію всього населення громади, яка має закінчитися до 20 грудня.