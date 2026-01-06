Генштаб: на Гуляйпільському напрямку минулої доби було 46 російських штурмів

На фронті минулої доби зафіксували 191 бойове зіткнення, найбільше російських атак було на Гуляйпільському і Покровському напрямках, повідомив вранці 6 січня Генштаб ЗСУ.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Сухецьке, Затишок, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Гришине, Іванівка… На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 46 ворожих спроб просунутися вперед у районах Успенівки, Солодкого, Гуляйполя та у бік Добропілля, Варварівки, Зеленого й Прилук», – йдеться в повідомленні.

Також, за даними командування, бойові дії тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському, Олександрівському, Оріхівському і Придніпровському напрямках.

Напередодні проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії написав, що вперше за дуже довгий час Покровський напрямок перестав бути лідером за кількістю російських штурмів за добу – його місце зайняв Гуляйпільський.

Вранці 5 січня Генштаб повідомив про 54 бойові зіткнення навколо Мирнограда і Покровська, і аж про 65 – навколо Гуляйполя.

Майже все місто, згідно з картою DeepState, перебуває у «сірій зоні» – жодна зі сторін його повністю не контролює. Однак армія РФ змогла вбити «клин» в його центр, а також наблизитися з півночі до траси на Варварівку, яка живить українське угруповання.

Аналітики взагалі відзначили велику активність агресора в Запорізькій області в кінці 2025-на початку 2026-го. За їхніми даними, армія РФ активно штурмує Білогір’я біля Оріхова, а також Степногірськ, який може відкрити російським військам дорогу на місто Запоріжжя.