За добу на фронті 17 обстрілів бойовиків, один український військовий поранений – штаб

Російські гібридні сили 17 разів порушували режим припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі за добу 17 квітня, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

За даними штабу, обстріли велися із застосуванням протитанкової гармати МТ-12, заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го та 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

Порушення зафіксували в районах селища Новомихайлівка, населених пунктів Майорськ, Новгородське, Зайцеве, Південне, Шуми, Луганське, Піски, Широкине, Авдіївка та Водяне.

«Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення. Стан захисника – середнього ступеня важкості. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь», – йдеться в повідомленні штабу.

З початку доби 18 квітня бойовики обстріляли позиції українських військових поблизу Авдіївки з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Незаконне збройне угруповання «ДНР» звинуватило Збройні сили України в обстрілі окупованого ним Донецька 17 квітня. Аналогічне угруповання «ЛНР» не робило заяв про бойові дії напередодні.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Через порушення цих домовленостей з боку підтримуваних Росією бойовиків, за даними Міноборони, на Донбасі від початку року загинули 28 солдатів, ще 68 військових були поранені.​

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.