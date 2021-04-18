За добу на фронті 17 обстрілів бойовиків, один український військовий поранений – штаб

Російські гібридні сили 17 разів порушували режим припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі за добу 17 квітня, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.
За даними штабу, обстріли велися із застосуванням протитанкової гармати МТ-12, заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го та 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
Порушення зафіксували в районах селища Новомихайлівка, населених пунктів Майорськ, Новгородське, Зайцеве, Південне, Шуми, Луганське, Піски, Широкине, Авдіївка та Водяне.
«Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення. Стан захисника – середнього ступеня важкості. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь», – йдеться в повідомленні штабу.
З початку доби 18 квітня бойовики обстріляли позиції українських військових поблизу Авдіївки з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Незаконне збройне угруповання «ДНР» звинуватило Збройні сили України в обстрілі окупованого ним Донецька 17 квітня. Аналогічне угруповання «ЛНР» не робило заяв про бойові дії напередодні.
Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Через порушення цих домовленостей з боку підтримуваних Росією бойовиків, за даними Міноборони, на Донбасі від початку року загинули 28 солдатів, ще 68 військових були поранені.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.
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