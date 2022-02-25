Жителів Оболонського району Києва просять не виходити на вулицю через наближення бойових дій

У зв’язку з наближенням активних бойових дій жителів Оболонського району Києва просять не виходити на вулицю, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

«Будь ласка, будьте пильні і залишайтеся в приміщеннях – вдома або в укриттях. Виходити на вулицю зараз дуже небезпечно у зв’язку із наближенням ворога. Єдиним винятком може бути необхідність переміщення в укриття у разі ввімкнення сигналу «Повітряна тривога». Перебуваючи вдома тримайтеся подалі від вікон», – заявили у Департаменті муніципальної безпеки КМДА.

Раніше сьогодні радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що найбільша небезпека від російських військ зараз спостерігається на північному заході від Києва, в напрямку Димер – Іванків, де тривають бої біля населених пунктів Гостомель, Ворзель і Буча.

«Пробують наступати російські війська, але там наші механізовані частини виставили надійний заслін. Знищено декілька вертольотів противника і щонайменше одну колону бойової техніки», – розповів він.

Олексій Арестович зазначив, що Київ готується до оборони, і закликав киян записуватися до ТрО.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».