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У магазинах Маріуполя порожніють полиці, черги – до аптек і банкоматів

Маріуполь, 25 лютого 2022 року

У магазинах Маріуполя розбирають хліб, воду та інші продукти, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Швидко порожніти полиці в магазинах, зокрема, почали в Кальміуському районі міста, повідомляє кореспондентка.

За її даними, полиці з хлібом – стабільно порожні у різних магазинах. Також в деяких магазинах діє обмеження на продаж хліба.

У магазинах міста розбирають воду, хліб, крупи.

Деякі магазини суттєво підняли ціни на м’ясо та курятину. Вартість розливної води також зростає, додає вона.

Спостерігаються черги за водою, в аптеки та банкомати.

Деякі магазини та аптеки позачинялися.

24 лютого, як повідомляв кореспондент Радіо Свобода, район Cхідний в Маріуполі горів, його обстріляли з реактивним систем залпового вогню «Град».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

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