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ЗСУ відкрили вогонь по безпілотнику, щоб не допустити його в небо над Одесою

Стріляли ППО ЗСУ, щоб не допустити в небо над Одесою ворожі летальні засоби (фото ілюстративне)

Увечері п’ятниці в Одесі стріляли артилерійські зенітні установки. Оперативне командування «Південь» заявило, що стріляли засоби ППО ЗСУ, щоб не допустити в небо над Одесою ворожі літальні засоби.

За словами депутата Одеської міської ради Петра Обухова, ціллю міг бути ворожий безпілотник.

Раніше 25 лютого прикордонники повідомили, що російські ракети завдали кількох ударів з моря по об’єктах Держприкордонслужби, розташованих на узбережжі в Одеській та Миколаївській областях. Були пошкоджені декілька постів технічного спостереження.

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