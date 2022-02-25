ЗСУ відкрили вогонь по безпілотнику, щоб не допустити його в небо над Одесою

Увечері п’ятниці в Одесі стріляли артилерійські зенітні установки. Оперативне командування «Південь» заявило, що стріляли засоби ППО ЗСУ, щоб не допустити в небо над Одесою ворожі літальні засоби.

За словами депутата Одеської міської ради Петра Обухова, ціллю міг бути ворожий безпілотник.

Раніше 25 лютого прикордонники повідомили, що російські ракети завдали кількох ударів з моря по об’єктах Держприкордонслужби, розташованих на узбережжі в Одеській та Миколаївській областях. Були пошкоджені декілька постів технічного спостереження.