«Українські Збройні сили під час тривалих боїв цієї ночі захистили Київську ГЕС» – міністр

Українські військові, за повідомленням міністра енергетики Германа Галущенка, цієї ночі взяли контроль над Київською гідроелектростанцією.

Міністр заявляє, що Київська ГЕС працює в штатному режимі після того, як «українські Збройні сили під час тривалих боїв цієї ночі захистили її від російських окупантів».

«Технічний персонал залишив сховища й приступив до роботи», – пише він.

Оновлену інформацію щодо роботи електромереж надало Міністерство енергетики. Там зазначили, що через бойові дії пошкоджена низка повітряних ліній і підстанцій. Від енергомережі відключені 53 населених пункти у Запорізькій області, 32 населених пункти на Чернігівщині, 11 населених пунктів на Сумщині, а також 551 домогосподарство у сільській місцевості Одеської області.

Роботи з відновлення тривають.

Від початку нового російського воєнного вторгнення міністр енергетики України Герман Галущенко у коментарі Радіо Свобода повідомляв, українська «енергосистема працює надійно» і підстав для настання блекауту немає.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.