Російська ДРГ робить спроби висадки на лівому березі Києва – МВС

Російська ДРГ постійно працює і робить спроби висадки на лівому березі Києва, повідомило Міністерство внутрішніх справ із посиланням на дані Національної гвардії України.

«Українські військові і правоохоронці тримають під контролем всі мости, що об’єднують лівий і правий берег і будуть відкривати вогонь на ураження по цілях, які намагатимуться перетнути мости в напрямку правого берега», – наголосили правоохоронці.

У МВС закликали жителів Києва залишатися в безпечних місцях і не робити спроб перетнути Дніпро в напрямку правого берега.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.