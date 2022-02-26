Ніч була складною, але російських військ у Києві немає – Кличко

Ніч була складною, але російських військ у Києві немає, повідомляє мер міста Віталій Кличко.

За його словами, армія противника намагається прорватися до столиці зі сторони Гостомеля і Житомира, але завдяки діям Зьройних сил України російські військові знешкоджені.

Водночас Кличко додає, що у Києві нині працюють диверсійні групи росіян.

«Було кілька зіткнень, перестрілки. Поранено станом на 6 ранку 35 людей, в тому числі двоє дітей», – повідомив мер.

За його словами, Київ обороняє військова поліція, Нацгвардія, тероборона, а також добровольчі батальйони. Зокрема, вони облаштовують у місті блокпости, тому пересування столицею буде обмежене й ускладнене.

«Усі обєкти критичної інфраструктури працюють. Громадський транспорт їздить у кількості, достатній для перевезення працівників критичних інффраструктурних обєктів. Метро працює (окрім Броварської лінії), але всі станції доступні для укриття людей», – наголошує мер.

При цьому він закликає киян залишатись в укриттях через зарозу атаки Росії з повітря.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.