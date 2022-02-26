На межі Одеської та Миколаївської областей затримали двох корегувальників-диверсантів – штаб громадського спротиву

Бійці 28-ої окремої механізованої бригади затримали двох диверсантів-корегувальників артилерійського вогню в районі населеного пункту Коблево у Миколаївській області. Про це повідомив представник штабу громадського національного спротиву Сергій Братчук.

«Вночі затримали та передали відповідним службам двох диверсантів, які корегували вогонь ворожої артилерії», – повідомив Братчук.

Раніше 25 лютого бійці 28-ї окремої механізованої бригади знищили російський десант в районі Коблева – військовий катер та до 20 осіб особового складу ДРГ противника – повідомляв Генеральний штаб Збройних сил України. А зранку 26 лютого в районі Одеського порту пролітав безпілотний летальний апарат, по ньому працювала система протиповітряної оборони, також повідомили в Генштабі.