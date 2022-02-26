Франція заблокувала судно, власником якого може бути покарана санкціями через Україну російська компанія

Французька морська поліція заблокувала судно, що може належати російській компанії, на яку накладено санкції Європейського союзу через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, повідомляють агенції AFP та Reuters 26 лютого.

Вантажне судно, яке перевозило автомобілі і прямувало до Санкт-Петербурга, «підозрюється у тому, що пов’язане з російськими інтересами, на які поширюються санкції», заявила Веронік Маньєн із морської префектури Франції в коментарі агентству Reuters.

Маньєн зазначила, що судно відправили у порт Булонь-сюр-Мер на півночі Франції – працівники митниці проводять поточні перевірки, екіпаж корабля «співпрацює» .

Посольство Росії у Франції зажадало від влади пояснень щодо конфіскації, повідомляє російське інформаційне агентство «РИА Новости» з посиланням на посольство.

Французька газета La Voix Du Nord, яка перша повідомила про це, вказала, що це судно Baltic Leader, яке, згідно з даними сайту marinatraffic.com, ходить під російським прапором.

Повідомляється, що компанія, якій належить судно, належить російському бізнесменові, що перебуває у санкційному списку ЄС.

25 лютого країни ЄС домовилися заморозити європейські активи президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова, аби покарати Росію за напад на Україну. Раніше цього місяця було складено ширший список осіб, які підпадають під санкції.