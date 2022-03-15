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Київщина:Тероборона підірвала російський танк (відео)

Київщина:Тероборона підірвала російський танк (відео)
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Київщина:Тероборона підірвала російський танк (відео)

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Війна в Україні: на Київщині у селі Стоянка, що неподалік Бучі, тероборона підірвала російський танк Т-72. Раніше передмістя Києва зазнали руйнувань через обстріли з боку російських військ.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Війська РФ обстрілюють житлові райони з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

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