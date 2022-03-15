Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Війська РФ обстрілюють житлові райони з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».