ЗСУ знищили на Луганщині 5 «Градів» та 3 танки росіян – Генштаб

15 березня Збройні сили України знищили на Луганщині 5 «Градів», 3 танки, одну БМП та понад 15 військовослужбовців російської армії. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Окрім того, за інформацією українського військового керівництва, полк «Азов» розбив один з підрозділів 22-ї окремої бригади спецпризначення російської армії на околицях Маріуполя.

У Генштабі наголошують, що ЗСУ перейшли у контрнаступ.

«Тривають заходи щодо здійснення прикриття державного кордону України та морського узбережжя. На окремих напрямках проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони», – додають у Генеральному штабі ЗСУ.

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За даними Генштабу ЗСУ, втрати російської армії станом на ранок 15 березня, на 20-й день повномасштабного російського вторгнення, становлять понад 13,5 тисячі людей особового складу.

Президент України Володимир Зеленський 12 березня повідомив про близько 1 300 загиблих українських військових.

За оцінками американських спецслужб, що були опубліковані 8 березня, під час вторгнення в Україну загинули від 2 до 4 тисяч російських солдатів. Російське Міноборони називає значно менші дані. Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.

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Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».