У МЗС «розчаровані» заявами міністра закордонних справ Австрії проти євроінтеграції України

Міністерство закордонних справ України засудило висловлювання голови дипломатії Австрії щодо вступу України до Євросоюзу. Про це йдеться в коментарі речника відомства Олега Ніколенка для Радіо Свобода.

«Розчаровані висловлюваннями федерального міністра закордонних справ Австрії про європейське майбутнє України. Вважаємо їх стратегічно недалекоглядними та такими, що не відповідають інтересам об’єднаної Європи. Такі висловлювання також ігнорують той факт, що переважна більшість населення країн-засновників ЄС підтримує членство України», – зазначив він.

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Ніколенко також вказав на те, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже відзначав, що український народ «платить занадто високу ціну за помилки багатьох європейських урядів».

«Їхнє необ’єктивне сприйняття реальності вже призвело до політичного та економічного послаблення Європи, надало можливість Росії підривати стабільність в ЄС та втілювати гібридну агресію проти європейських країн», – стверджує речник МЗС.

За оцінкою дипломатичного відомства, подальше відтермінування членства України в ЄС дорівнюватиме потуранню російській агресії та гальмуватиме зміцнення блоку.

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«Україна має всі підстави вимагати об’єктивного визнання її заслуг та стратегічної ролі для ЄС. Завдяки незламній волі та сміливості Президента України та українського народу Європа може сьогодні жити в мирі», – підсумовує Ніколенко.

Напередодні видання «Європейська правда» поширило заяву міністра закордонних справ Австрії Александра Шалленберга, який стверджує, що Україні не слід надавати статус кандидата на членство в ЄС, а також що їй не варто вступати до блоку взагалі.