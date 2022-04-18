Зеленський передав голові місії ЄС в Україні заповнений опитувальник щодо вступу до блоку

Президент України Володимир Зеленський передав голові представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікасу заповнену анкету-опитувальник для отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС. Про це Офіс президента повідомив 18 квітня.

«Президент Володимир Зеленський передав главі представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасу заповнену анкету-опитувальник для отримання нашою державою статусу кандидата на членство в ЄС», – йдеться в повідомленні.

Президент вказав на те, що євроінтеграційний поступ України відбувається на тлі трагічних подій через російську агресію, але «народ України об’єднаний цією метою – відчувати себе нарівні, частиною Європи, частиною Європейського Союзу».

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Він також подякував президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, голові зовнішньополітичної служби Жозепу Боррелю та Маасікасу за швидке надання опитувальника, назвавши його «важливим сигналом».

«Ми віримо, що здобудемо підтримку й станемо кандидатом на вступ. Після цього розпочнеться наступний, фінальний етап. Дуже віримо, що ця процедура відбудеться в найближчі тижні і що вона буде позитивною для історії нашого народу, зважаючи на ціну, яку він заплатив на шляху до незалежності й демократії», – сказав голова держави.

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас назвав отримання анкети «ще одним кроком на шляху України до ЄС».

«Мав за честь отримати від Володимира Зеленського відповіді на опитувальник Європейської комісії, переданий Урсулою фон дер Ляйєн всього 10 років тому. Надзвичайні часи вимагають надзвичайних кроків та надзвичайної швидкості», – заявив голова місії.

Напередодні заступник голови Офісу президента Ігор Жовква повідомив, що опитувальник із вступу до Європейського союзу заповнено повністю.

Минулого тижня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн передала президенту України Володимиру Зеленському опитувальник для вступу в Європейський союз. Це вона зробила під час візиту очільників Євросоюзу до Києва. Вказаний опитувальник є основою для прийдешнього висновку Єврокомісії щодо заявки України на вступ до ЄС.

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