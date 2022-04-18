Україна планує отримати статус країни-кандидата в ЄС вже у червні – Єрмак

Україна планує стати країною-кандидатом в ЄС вже у червні цього року. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«До ЄС – з «космічною» швидкістю. Яка наша задача? Розраховуємо отримати статус країни-кандидата на членство в ЄС за підсумками засідання Європейської ради у червні», – наголосив він.

Після цього, за словами Єрмака, розпочнуться переговори про вступ України до ЄС, які повинні будуть відбуватися за прискореною процедурою.

«Зараз вся команда президента, офісу та уряду працює над тим, щоб зробити все від нас залежне у найкоротші терміни. Україна буде в ЄС», – наголосив голова ОП.

17 квітня заступник голови Офісу президента Ігор Жовква повідомив, що опитувальник із вступу до Європейського союзу, який голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн передала під час візиту до Києва президенту Володимиру Зеленському, заповнено повністю.

Минулого тижня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн передала президенту України Володимиру Зеленському опитувальник для вступу в Європейський союз. Це вона зробила під час візиту очільників Євросоюзу до Києва. Вказаний опитувальник є основою для прийдешнього висновку Єврокомісії щодо заявки України на вступ до ЄС.