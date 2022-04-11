«Йдеться про роки, а не десятиріччя» – у Зеленського назвали час вступу України до ЄС

Заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква, який відповідає за питання євроінтеграції, вважає, що вступ України до Євросоюзу можливий «протягом найближчих років». Про це він сказав в інтерв’ю «Європейській правді».

Представник Банкової не став прогнозувати орієнтовний рік вступу, але цей термін – «точно не десятиріччя і не п’ятирічки».

«Українці, солдати на передовій, цивільні, які зараз під обстрілами, діти, які хочуть жити в європейській Україні – не дозволять нам цього. Йдеться про роки», – твердить Ігор Жовква.

Він визнав, що доведеться пройти всі етапи переговорів та провести реформи, але Україна, на думку чиновника, зможе це зробити: «Попри війну, наша секторальна інтеграція до ЄС навіть пришвидшилася. Приклад – приєднання України до єдиної енергосистеми ЄС. Ми це зробили достроково, за півтора року до плану».

Голова представництва Європейського Союзу Матті Маасікас повідомив, що 11 квітня розпочав роботу над опитувальником для України про членство в ЄС разом із урядом України. За словами Маасікаса, таким чином він почав перший робочий день після повернення місії ЄС до Києва.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн передала президенту України Володимиру Зеленському опитувальник для вступу в Європейський союз. Це вона зробила на спільній пресконференції 8 квітня під час свого візиту очільників Євросоюзу до Києва.