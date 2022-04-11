Голова представництва ЄС і українські урядовці почали роботу над опитувальником про вступ до блоку

Голова представництва Європейського Союзу Матті Маасікас почав роботу над опитувальником для України про членство в ЄС разом із урядом України. Про це він повідомив 11 квітня.

За словами Маасікаса, таким чином він почав перший робочий день після повернення місії ЄС до Києва.

Зустріч відбувається за участі віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, Кабінету міністрів та представників Генерального директорату з сусідства та переговорів щодо розширення Єврокомісії.

Як повідомив Маасікас, урядовці заповнюють опитувальник, який «є основою для прийдешнього висновку Єврокомісії щодо заявки України на вступ до ЄС».

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«Працюємо 24/7, як і доручила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн», – додав голова місії Євросоюзу.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн передала президенту України Володимиру Зеленському опитувальник для вступу в Європейський союз. Це вона зробила на спільній пресконференції 8 квітня під час свого візиту очільників Євросоюзу до Києва.