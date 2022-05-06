Більшість громадян ЄС бачать Україну частиною європейської родини і готові її підтримувати – опитування

Більшість громадян ЄС бачать Україну частиною європейської родини і готові її підтримувати. Про це свідчать дані соціологічного опитування «Євробарометр», яке було проведено в країнах ЄС у квітні.

Згідно з даними опитування, більшість європейців вважають, що з початку війни ЄС проявив солідарність (79%) і був єдиним (63%) та швидким (58%) у своїй реакції на агресію РФ проти України.

Респонденти, зокрема, виступили за непохитну підтримку України та її народу.

Так, понад дев’ять із десяти респондентів (93%) схвалюють надання гуманітарної допомоги постраждалим від війни українцям. 88% європейців підтримують ідею вітати в ЄС людей, які тікають від війни, а 80% схвалюють фінансову підтримку, надану Україні.

Крім того, 66% погоджуються, що «Україна має вступити до ЄС, коли буде готова», 71% вважають, що Україна є частиною європейської родини.

На запитання щодо згоди стосовно вступу України в ЄС, коли вона буде готова, найбільшу підтримку («повністю підтримують») продемонструвала Литва – 58%, найменшу – Угорщина (15%).

Опитування проводилося методом комп’ютерного інтерв’ю 13-20 квітня 2022 року серед понад 26 тисяч громадян ЄС віком від 15 років.