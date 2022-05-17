Парламент Фінляндії проголосував за вступ до НАТО

Парламент Фінляндії на засіданні 17 травня схвалив подання заявки на вступ країни до Альянсу НАТО. «За» проголосували 188 депутатів, вісім – «проти». Трансляцію вів канал Yle.

Раніше президент країни Саулі Нііністьо та уряд вже заявляли, що принципове рішення про це ухвалене. Передбачається, що найближчим часом він утвердить результати парламентського голосування.

Фінляндія дотримувалася нейтралітету після завершення Другої світової війни. Ідея про приєднання до НАТО, згідно з опитуваннями, користувалася дедалі більшою популярністю останніми роками, проте фінальне рішення було ухвалено після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Сьогодні ж заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу подала Швеція. Передбачається, що заявки двох країн розглядатимуться спільно. Для їх приєднання до блоку необхідно одностайне голосування інших учасників.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ вже сказав, що в разі подання заявок Швеція й Фінляндія будуть швидко і без проблем прийняті до Альянсу.

Одним із обґрунтувань для масштабного вторгнення в Україну в лютому цього року російська влада називала прагнення Києва вступити до НАТО. У Кремлі заявляли, що такі прагнення нібито загрожують безпеці Росії.