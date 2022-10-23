Армія РФ атакувала Сумщину: пошкоджено ЛЕП, водонапірну вежу та багато будівель – прикордонники

Російські війська обстріляли шість громад Сумської області з мінометів, а також із реактивної та ствольної артилерії, йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби в телеграмі.

У результаті обстрілів в одному із населених пунктів пошкоджені школа, дитсадок, сільрада, водонапірна вежа та пам’ятник, розповіли прикордонники. Також армія РФ пошкодила вулиці і городи мирних жителів, два будинки та лінію електропередач.

Через російський напад постраждала 68-річна жінка – вона отримала осколкові поранення та перебуває у лікарні, повідомили прикордонники.

За інформацією військових, обстріл вівся з боку російських населених пунктів: Грудська, Некислиця, Тьоткіно, Анатоліївка, Ніколаєво-Дар’їно та Свердліково.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською, і фактично щодня зазнає обстрілів, відколи РФ вторглася в Україну.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.