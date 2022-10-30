Війська РФ від 24 лютого пошкодили понад 1000 медзакладів, вбили 29 лікарів – МОЗ

Російські військові від початку повномасштабної війни пошкодили понад тисячу медзакладів в Україні, внаслідок їхніх дій загинули 29 цивільних лікарів і понад 100 – зазнали поранень, повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

«Від початку широкомасштабної війни ворог цілеспрямовано намагається зруйнувати медичну систему в Україні», – заявили у МОЗ.

За даними міністерства, 94 медзакладів вдалося повністю відновити, 203 – відновили частково.

«Значна кількість лікарів мобілізується до лав ЗСУ. Налагоджена медична евакуація з нашими партнерами з Європи. Українці продовжують отримувати послуги та доступ до ліків у повному обʼємі, а лікарні щотижня отримують нове обладнання на заміну пошкодженому», – йдеться в повідомленні.

Станом на 25 серпня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила, що за шість місяців повномасштабної війни українські медустанови зазнали 473 атаки російської армії.