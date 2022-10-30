Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Війська РФ від 24 лютого пошкодили понад 1000 медзакладів, вбили 29 лікарів – МОЗ

Одне з відділень лікарні в Ізюмі на Харківщині після російських обстрілів, вересень 2022 року

Російські військові від початку повномасштабної війни пошкодили понад тисячу медзакладів в Україні, внаслідок їхніх дій загинули 29 цивільних лікарів і понад 100 – зазнали поранень, повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

«Від початку широкомасштабної війни ворог цілеспрямовано намагається зруйнувати медичну систему в Україні», – заявили у МОЗ.

За даними міністерства, 94 медзакладів вдалося повністю відновити, 203 – відновили частково.

«Значна кількість лікарів мобілізується до лав ЗСУ. Налагоджена медична евакуація з нашими партнерами з Європи. Українці продовжують отримувати послуги та доступ до ліків у повному обʼємі, а лікарні щотижня отримують нове обладнання на заміну пошкодженому», – йдеться в повідомленні.

Станом на 25 серпня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила, що за шість місяців повномасштабної війни українські медустанови зазнали 473 атаки російської армії.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG