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Новий штам COVID-19 зафіксували в 29 країнах, в Україні він не виявлений – МОЗ

Наразі тривають дослідження щодо того, наскільки серйозним є XBB.1.5 порівняно з іншими підваріантами коронавірусу SARS-CoV-2 (фото ілюстраційне)

Новий штам коронавірусної хвороби COVID-19, відомий як ХВВ.1.5, вперше виявили в Сполучених Штатах, повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

«За оцінкою американського Центру з контролю та профілактики захворювань, він вже посідає друге місце після оригінального підтипу «Омікрон», або 40% серед всіх підтверджених випадків інфікування коронавірусом у США. У ВООЗ повідомили, що новий штам коронавірусу XBB.1.5 вже виявили в 29 країнах», – йдеться в заяві МОЗ.

Міністерство додає, що тривають дослідження щодо того, наскільки серйозним є XBB.1.5 порівняно з іншими підваріантами коронавірусу SARS-CoV-2. Зараз бракує даних для оцінки тяжкості інфекції.

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«Станом на початок січня нового штаму ХВВ.1.5 в Україні не виявлено, а ситуація з перебігом коронавірусу контрольована. Центр громадського здоровʼя на постійній основі здійснює молекулярний епідеміологічний нагляд за SARS-CoV2, і з початку такого нагляду вже було зроблено 928 секвенувань», – додає відомство.

МОЗ знову закликає українців вакцинуватися за можливості. За офіційними даними, від початку кампанії зі щеплення дві дози вакцини отримали 15,4 мільйона українців, проте близько 12,4 мільйона ще не отримали першу бустерну дозу.

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