ЄС узгоджує скоординований підхід у зв’язку зі зміною ситуації з COVID-19

Комітет з безпеки охорони здоров’я Європейського Союзу заявив, що країни-члени ЄС узгоджують «скоординований підхід» до зміни ситуації з COVID-19, повідомляє агенція Reuters.



Голова охорони здоров'я ЄС Стелла Кіріакідес сказала, що комітет працює над цілеспрямованими заходами, включаючи тестування для мандрівників з Китаю, посилення моніторингу стічних вод.

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Також, за даними британської газети Financial Times, Євросоюз запропонував Китаю безкоштовні вакцини від COVID-19, щоб допомогти Пекіну стримати масовий спалах захворювання після рішення скасувати суворі загальнонаціональні обмеження, пов'язані з пандемією.



Країни – члени ЄС мають надлишкові запаси вакцин через великі замовлення за довгостроковими контрактами з виробниками. Пекін наразі не відповів на цю пропозицію, зазначає видання.



У Китаї в ході кампанії з щеплення застосовували власні вакцини Sinovac і Sinopharm і не використовували РНК-препарати, вироблені за кордоном. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) 21 грудня 2022 року заявила, що нинішнє охоплення вакцинацією в Китаї недостатнє. Місцеві вакцини вимагають трьох доз для запобігання тяжкому перебігу захворювання, а їх, за даними ВООЗ, отримали лише 40% жителів Китаю віком від 80 років. У той же час у Євросоюзі повну вакцинацію пройшли 83% дорослого населення.



Через хвилю заражень COVID-19 у Китаї, ціла низка країн минулого тижня затвердила обов'язкове тестування для тих, хто приїжджає з КНР, у тому числі Італія, США, Японія, Індія та Малайзія.



У Німеччині закликають до обов'язкового загальноєвропейського експрес-тестування всіх, хто в'їжджає до ЄС з Китаю.