Через новий спалах COVID Бельгія перевірить стічні води на авіалайнерах із Китаю

Бельгія перевірить стічні води з літаків, які прибувають із Китаю, повідомляє агенція Reuters 2 січня. Влада європейської країни прагне зʼясувати наявність нових варіантів COVID, оскільки число хворих у Китаї стрімко зростає, оголосив уряд у понеділок.

«Це буде додаткова мета моніторингу, щоб переконатися, що дані, які ми отримуємо з Китаю, є точними», — сказав Reuters Стівен Ван Гухт з Національного інституту громадської охорони здоров’я Sciensano.

За його словами, Бельгія знала, що деякі пасажири, інфіковані COVID, можуть не користуватися туалетом під час своїх рейсів, і тому новий захід призначений «не для відстеження людей, а для незалежного відстеження того, що відбувається в Китаї».

Бельгія також просить подорожувальників із Китаю перевірити себе на COVID-19, якщо у них з’являться симптоми через сім днів після прибуття. На пресконференції, на якій було оголошено про нові заходи, міністр охорони здоров’я Бельгії Франк Ванденбруке заявив, що проти сплеску COVID-19 у Китаї потрібна загальноєвропейська політика.

Представники охорони здоров’я ЄС у середу, 4 січня, проведуть переговори щодо скоординованої реакції на повідомлення з Китаю.

Влада різних країн світу запроваджує або розглядає обмеження для подорожувальників із Китаю, включно з обов’язковим тестуванням на COVID, оскільки інфекції в цій країні поширюється після послаблення Пекіном правил щодо цього захворювання.