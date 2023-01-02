Британія не вимагатиме обовʼязкового COVID-тестування подорожувальників із Китаю – Independent

Пасажири з Китаю, які прибудуть до Великої Британії наступного тижня, не проходитимуть обов’язкового тестування на COVID-19 після прибуття, повідомляє агенція Reuters із посиланням на видання The Independent 2 січня.

Тестування в лондонському аеропорту Хітроу буде добровільним. Ті, у кого тест буде позитивним, не будуть піддані ані карантину, ані самоізоляціʼ, додається у повідомленні.

Велика Британія минулого тижня заявила, що пасажири, які прибувають до країни з Китаю, мають надати негативний тест на COVID, зроблений не пізніше, ніж за два дні до вильоту.

Тим часом, Бельгія оголосила, що перевірить стічні води з літаків, які прибувають із Китаю. Влада європейської країни прагне зʼясувати наявність нових варіантів COVID, оскільки число хворих у Китаї стрімко зростає, повідомив уряд 2 січня.

Представники охорони здоров’я ЄС у середу, 4 січня, проведуть переговори щодо скоординованої реакції на повідомлення з Китаю.

Влада різних країн світу запроваджує або розглядає обмеження для подорожувальників із Китаю, включно з обов’язковим тестуванням на COVID, оскільки ситуація в цій країні ускладнюється після послаблення Пекіном правил щодо цього захворювання.