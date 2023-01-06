Китай відмовився від постачання західних вакцин проти COVID-19 – Bloomberg

Влада Китаю відкинула неодноразові пропозиції США поділитися вакцинами проти COVID-19, попри спалах захворюваності на коронавірусну інфекцію в країні, повідомляє Bloomberg.

Пропозиції США були передані дипломатами, у тому числі під час грудневої поїздки до Китаю помічника держсекретаря Деніела Критенбрінка та старшого директора Ради національної безпеки Лаури Розенбергер, а також через представників охорони здоровʼя та приватних посередників.

Речниця Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін 6 січня сказала, що вакцини та медичні препарати в країні «у достатній кількості», і пообіцяла продовжити співпрацю із «світовою спільнотою» з проблеми COVID-19.

Раніше газета Financial Times повідомила, що Євросоюз запропонував Китаю поставити безкоштовні вакцини від коронавірусу, щоб допомогти стримати новий масовий спалах захворювання.

У Китаї застосовують власні вакцини Sinovac та Sinopharm і не використовують РНК-препарати, вироблені за кордоном. Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) 21 грудня 2022 року заявила, що нинішнє охоплення вакцинацією в Китаї недостатнє. Місцеві вакцини вимагають трьох доз для запобігання тяжкому перебігу захворювання, а їх, за даними ВООЗ, отримали лише 40% жителів Китаю віком від 80 років.

Різке зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію почалося в Китаї на початку грудня, невдовзі після того, як у країні вирішили послабити карантинні заходи. Цьому передували широкі громадські протести проти політики «нульової терпимості» до COVID-19, яка передбачала жорсткі локдауни в масштабах цілих міст і поголовне тестування населення.