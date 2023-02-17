У Китаї оголосили про перемогу над COVID-19

Влада Китаю оголосила про «рішучу перемогу» над коронавірусною інфекцією нового типу. Про це оголосили 17 лютого після засідання Постійного комітету Політбюро владної Комуністичної партії на чолі з Сі Цзіньпіном.

Китайське керівництво зазначає, що за короткий термін з листопада 2022 року вдалося «плавно змінити» підхід до боротьби з пандемією, і влада вчинила правильно. У заяві також ідеться, що смертність від COVID-19 у КНР «найнижча у світі». «Китай створив диво в історії людства, вийшовши з пандемії за такого високого рівня населення», – вважають у Пекіні.

Експерти за межами Китаю вказували на відсутність чіткої картини із захворюваністю в країні, зокрема після того, як уряд на початку грудня 2022 року різко відмовився від політики так званої нульової терпимості до COVID-19. Вона передбачала сувору ізоляцію, примусові карантини та масові тестування.

За деякими повідомленнями, після скасування жорстких обмежень китайські лікарні та крематорії виявилися переповненими. Однак офіційно було підтверджено лише понад 83 тисячі випадків смертей від COVID-19 – з початку грудня 2022-го до початку лютого цього року. Сторонні експерти зазначають, що це число невелике з огляду на масштаби хвилі інфекції в Китаї. Також були повідомлення, що лікарям наказали не підтверджувати COVID-19 як причину смерті пацієнтів, передає DPA.