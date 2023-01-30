Оголошувати про завершення пандемії COVID-19 зарано – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я у понеділок виступила із заявою про поточну ситуацію з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19. ВООЗ відмовилася визнати пандемію такою, що закінчилася: за нею, як і раніше, зберігається статус надзвичайної ситуації міжнародного значення.

14-те засідання екстреного комітету ВООЗ з COVID-19 було присвячене триріччю пандемії: вона була оголошена глобальною загрозою 30 січня 2020 року.

На засіданні обговорювали, чи треба оголошувати про завершення пандемії, чи ні.

Вказавши на визначні успіхи у боротьбі із захворюванням, члени комітету все ж вирішили, що говорити про закінчення пандемії зарано. На це вплинув, зокрема, недавній спалах COVID-19 у Китаї, який стався незабаром після скасування країною більшості карантинних заходів.

Перші повідомлення про захворювання на нову вірусну інфекцію з’явилися в Китаї в грудні 2019 року. Вірус швидко поширився всіма країнами світу. За минулі три роки на COVID-19 захворіло понад 670 мільйонів людей, а 6,8 мільйона – померли. Вакцинацію зробили 5 мільярдів жителів Землі.