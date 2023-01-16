За минулий тиждень у Києві виявили майже 200 випадків коронавірусу, та близько 10 тисяч – грипу

У Києві за минулий тиждень виявили 178 випадків коронавірусного захворювання. Як повідомляє Департамент охорони здоров’я Києва, серед захворілих: 94 жінки віком від 18 до 86 років та 84 чоловіки віком від 19 до 86 років. А також 12 хлопчиків від 7 місяців до 15 років та 9 дівчаток від 10 місяців до 10 років.

«Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 46 випадків, у Деснянському – 31 випадок та Дніпровському районі – 22 випадки. Вісім людей померли минулого тижня від захворювання на коронавірус. Одужали минулого тижня 247 людей», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за 2-й тиждень 2023 року зареєстровано 9634 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ.

«Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 59,1%. Наразі показник захворюваності становить 326,3», – повідомляє Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Зокрема, дітей захворіло – 3846 (зниження на 21,4%), дорослих – 5788 (зростання на 4,2%), йдеться в повідомленні.

Раніше у МОЗ повідомляли, що переважний штам коронавірусу, який наразі фіксується в Україні – це Омікрон і вісім його різновидів.