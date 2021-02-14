У новозеландському Окленді оголосили триденний карантин через коронавірус

Найбільше місто Нової Зеландії – Окленд вперше за півроку закривають на триденний карантин через три нові випадки коронавірусу невідомого походження. Про це заявила прем’єр-міністерка країни Джасінда Ардерн.

«Я прошу людей Нової Зеландії й надалі бути сильними та люб’язними. Я знаю, що ми почуваємось однаково, коли це трапляється. У нас всіх є це відчуття «тільки б не знову». Але пам’ятайте, ми пройшли через це раніше, і це означає, що ми знаємо, як з цього вибратись – а це разом».

Нова Зеландія вводить перший карантин за останні півроку – до цього країна була успішним прикладом стримання COVID-19. У країні вдалось зупинити поширення коронавірусу, там навіть відновили великі концерти та масові спортивні події, а також зняли обов'язкові вимоги безпеки.

Карантин у Окленді почнеться у північ неділі. В інших частинах країни також посилять заходи безпеки, але локдауну не вводитимутьщ. За словами чиновників, нові випадки COVID-19 зафіксували в сім’ї жінки, яка працює в компанії, що займається пранням для авіаліній. Як повідомляється, жінка не піднімалась на борт літаків, і зараз медики намагаються з’ясувати, яким чином вона могла заразитись.

Згідно з вимогами країни, всі мандрівники по прильоту в Нову Зеландію обов’язково мають проходити двотижневий карантин. Хоча й траплялись поодинокі випадки зараження, але здебільшого це дозволило відслідкувати та стримати вірус.

В Новій Зеландії проживає близько 5 мільйонів людей. За весь час пандемії там зафіксували приблизно 2300 випадків зараження коронавірусом та 25 смертей від COVID-19.