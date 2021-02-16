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16 лютого 2021, Київ 19:45
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Нове довкола COVID-19 на початку тижня – відео

Нове довкола COVID-19 на початку тижня – відео
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Нове довкола COVID-19 на початку тижня – відео

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Американські вчені кажуть, що дві маски краще, ніж одна.

Новий штам коронавірусу в Каліфорнії серед інших нових штамів як привід для занепокоєння; американські вчені кажуть, що дві маски краще, ніж одна; ВООЗ готується випустити остаточний звіт про походження коронавірусу в Китаї; вакцинація набирає обертів у світі. (Відео: Reuters, AFP)

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