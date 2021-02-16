Новий штам коронавірусу в Каліфорнії серед інших нових штамів як привід для занепокоєння; американські вчені кажуть, що дві маски краще, ніж одна; ВООЗ готується випустити остаточний звіт про походження коронавірусу в Китаї; вакцинація набирає обертів у світі. (Відео: Reuters, AFP)