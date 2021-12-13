ФСБ стверджує, що затримала понад 100 «прихильників українського неонацистського угруповання»

Російська Федеральна служба безпеки заявила, що затримала 106 «прихильників українського неонацистського угруповання «М.К.У.» у 37 регіонах країни. Двох затриманих спецслужба підозрює у підготовці нападів на освітні установи, повідомляють російські інформагенції з посиланням на Центр громадських звʼязків російської спецслужби.

Як ідеться в повідомленні, засновником угруповання є громадянин України 2000 року народження, оголошений у міжнародний розшук. У ФСБ стверджують, що він діє «під прикриттям українських спецслужб».

Як повідомляє у своєму розслідуванні телеканал «Настоящее время», ідеться про уродженця Дніпра Єгора Краснова, але його звʼязок із будь-якими спецслужбами не підтверджений, сам він каже, що керує осередками самостійно. З початку 2020 року Краснов утримується у слідчому ізоляторі «Дніпровський централ». Згідно зі звітом ФСБ, у Росії «припинено акцію угруповання, яка мала відбутися в різних регіонах Росії», а «прихильники отримували вказівки про скоєння терактів та масових убивств».

З початку року ФСБ повідомила про проведення кількох операцій і з березня затримала близько 60 росіян через їхню можливу причетність до угруповання.