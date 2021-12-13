Ліки з Єгипту: митники вилучили в аеропорту «Бориспіль» популярний засіб проти застуди

Співробітники Київської митниці впродовж вихідних вилучили в аеропорту «Бориспіль» 1740 таблеток та сиропів «1,2,3» із вмістом прекурсорів, обіг яких в Україні обмежений, повідомляє 13 грудня пресслужба відомства.

«Шестеро авіапасажирів прилетіли з курортних єгипетських Шарм-ель-Шейху та Хургади. Для проходження митного контролю ці громадяни обрали спрощену систему «зелений коридор», чим заявили, що у них відсутні товари, на які встановлено обмеження або заборони. Виявлені під час митного контролю препарати містять в своєму складі псевдоефедрин, що належить до прекурсорів, обіг яких в Україні обмежений та стосовно яких встановлюються заходи контролю. Рецептів на переміщувані лікарські засоби громадяни не мали. Стосовно порушників складено адмінпротоколи за ст. 471 Митного кодексу України (порушення порядку проходження «зеленого коридору»). Таблетки вилучено», – ідеться в повідомленні.

Київська митниця звертає увагу відпочивальників, що про вміст препарату можна самостійно дізнатися з даних на упаковці виробника, а з належністю тієї чи іншої його складової до заборонених речовин – з Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затверджених постановою уряду від 06.05.2000р. № 770.

Препарат, про який ідеться в повідомленні митників, є досить популярним серед українських туристів. Відеоблогери його часто рекомендують як ефективні ліки проти застуди.