В МЗС розповіли про перспективи українськомовного обслуговування в Єгипті

У Міністерстві закордонних справ розповіли про перспективи обслуговування туристів у Єгипті українською мовою.

Як повідомили в міністерстві за результатами переговорів із єгипетською стороною, українські туристи в Єгипті можуть очікувати на «цікаві зміни».

В МЗС перелічили їх так:

📌 розширення списку українськомовних каналів у єгипетських готелях;

📌 наявність української мови в аудіогідах у єгипетських музеях;

📌 дублювання написів на інформаційних вказівниках українською мовою.

Крім того, в МЗС анонсують, що розширяться можливості стажування в Єгипті українських студентів, які навчаються на спеціальностях, пов’язаних із туризмом, а також планується укладення двох меморандумів у галузі туризму й культурної спадщини, змісту яких у короткому повідомленні не уточнили.

Попереднього дня, 16 липня, заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар провів у Києві зустріч із єгипетською делегацією на чолі з міністром туризму і старожитностей Арабської Республіки Єгипет Халедом аль-Анані. «У контексті розширення двосторонньої договірно-правової бази сторони домовилися опрацювати проєкти двох меморандумів у сфері туризму та культурно-історичної спадщини. Делегації обговорили можливість організації українських культурних заходів та розширення використання української мови у туристичних регіонах Єгипту», – мовилося, серед іншого, в тому повідомленні.

За даними МЗС України, попереднього, 2019 року Єгипет відвідали понад 1,5 мільйона українців.