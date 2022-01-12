Рада НАТО-Росія збереться 12 січня в Брюсселі

Засідання Ради НАТО-Росія заплановане на 12 січня в Брюсселі, тема зустрічі – вимоги Москви щодо «гарантій безпеки», а також нарощування Кремлем військ поблизу України.

Росія вимагає від НАТО зобов’язань припинити своє розширення на схід, зокрема не давати членство Україні, і відмовитися від поступу, досягнутого у Центральній і Східній Європі з 1990-х років.

Як заявила постійна представниця США при НАТО Джуліанна Сміт під час брифінгу напередодні зустрічі, союзники по Північноатлантичному альянсу об’єднані в своїх позиціях щодо Росії перед початком Ради НАТО-Росія.

«Стало кришталево очевидним, що жоден союзник всередині альянсу НАТО не бажає поступатися чи вести переговори про щось, що стосується політики відкритих дверей НАТО», – заявила Сміт 11 січня.

«НАТО відкрите і віддане змістовному взаємному діалогу з Росією, – додала вона. – Водночас ми єдині, щоб стримувати загрози для союзників по НАТО і подальшу агресію Росії проти наших партнерів у Європі».

Представниця США також повторила заклик Вашингтона до деескалації, відведення військ і продовження дипломатії.

Засідання Ради НАТО-Росія 12 січня відбуватиметься після двосторонніх переговорів між США і Росією в Женеві 10 січня.

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман, яка вела ці переговори, поінформувала представників НАТО про хід розмов із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 11 січня заявив, що переговори США і Росії були відкритими і прямими, але не привели до прогресу з питань, які Москва вважає невідкладними.

«Ми поки не бачимо реальних причин для оптимізму», – сказав Пєсков.

Після переговорів Ради НАТО-Росія відбудеться засідання Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) 13 січня у Відні. Сполучені Штати, Росія та Україна – усі члени ОБСЄ.